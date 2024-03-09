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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему «Динамо» может побороться за чемпионство в РПЛ: причин несколько

09 Марта 2024 • 09:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
Через 8 ч. 59 мин.

В начале марта возобновился розыгрыш Российской премьер-лиги. Первый тур после зимней паузы подарил нам много интересных результатов, которые обострили чемпионскую гонку. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, за счёт чего московское «Динамо» может вклиниться в борьбу «Зенита» и «Краснодара» за трофей.

Сбалансированность

В минувшем дерби с «Локомотивом» подопечные Марцела Лички провели очень качественный матч, отрабатывая как в атаке, так и в обороне. Напомним, в первой части сезона у «Динамо» были серьёзные проблемы в защитной линии, но сейчас, кажется, чешский специалист сумел найти баланс. Конечно, нельзя судить по одной игре, но «Динамо» и на зимних сборах выглядело цельно. На данный момент «бело-голубые» по игре выглядят ничуть не хуже «Зенита» и «Краснодара», а в каких-то аспектах даже превосходят лидеров.

Беспроигрышная серия

В чемпионате России «Динамо» идёт с серией из десяти матчей без поражений. Последний раз команда проигрывала в сентябре в гостевом поединке против «Спартака», пропустив один-единственный мяч. Такая внушительная серия должна вселять уверенность в подопечных Лички. Кроме того, благодаря положительным результатам у футболистов всегда хороший настрой, что благоприятно влияет на атмосферу внутри коллектива.

Нестабильность конкурентов

Частая потеря очков «Зенитом» и «Краснодаром» идёт на пользу «Динамо», которое постепенно обретает стабильность вместе с Личкой. В минувшем туре все ожидали лёгкой победы «Зенита» над «Спартаком», а «Краснодара» над «Рубином», но оба матча завершились ничейными результатами. Причём нельзя сказать, что «Зенит» и «Краснодар» в чём-то превосходили соперников. Да, они владели территориальным преимуществом, но гости без особых проблем разрушали их атакующие построения.

Турнирная таблица

После 19 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы находится «Краснодар», в копилке которого 39 набранных очков. Ближайший преследователь «быков» — «Зенит», который отстаёт на два очка. Что касается «Динамо», то «бело-голубые» замыкают тройку, отставая от лидера на четыре балла. Конечно, до 19-го тура было тяжело представить «Динамо» в чемпионской гонке, но после осечек конкурентов столичный клуб подобрался очень близко к лидерам. В чемпионате остаётся провести ещё 11 матчей, в которых будет разыграно 33 очка, а это значит, что вся интрига в борьбе за трофей впереди.

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