Агент Майсторовича: «Уверен, что Милан вновь сможет стать игроком основного состава «Динамо»

Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича оценил перспективы своего клиента в составе «бело-голубых».

По словам агента, 19-летний футболист хорошо себя чувствует и готов помогать своей команде на футбольном поле.

«Я уверен, что когда Майсторович получит игровую практику, вновь сможет стать игроком основного состава, как это было до операции», — цитирует Важича «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Майсторович не провёл за «Динамо» ни одной официальной игры.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 9 марта, против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому в времени.