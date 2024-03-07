Шелия: Бериша говорил, что Абаскаль провоцировал его весь первый тайм

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия вспомнил скандальный эпизод с нападающим команды Бернардом Беришей и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Напомним, после забитого мяча «Ахмата» Бериша направился в сторону Абаскаля и двумя ногами прыгнул в сторону тренера, за что получил ответку от испанца.

По словам Шелии, Бериша говорил о том, что Абаскаль провоцировал его на протяжении первого тайма.

«Каждого можно понять: что Абаскаля, что Беришу в этой ситуации. Но оправдывать не стоит ни одного, ни второго», — приводит слова Шелии « Матч ТВ ».

Стоит сказать, что за тот инцидент Абаскаль был дисквалифицирован на два матча, а Берише досталась всего лишь желтая карточка.