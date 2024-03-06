Рыков: «Игроки «Динамо» понимают, чего от них хотят»

Владимир Рыков, бывший защитник московского «Динамо» считает, что победа динамовцев в 19 туре над «Локомотивом» (2:1) – неслучайна. Просто футболисты понимают, что от них требует тренерский штаб.

«На сборах было видно, что «Динамо» в товарищеских матчах играет уверенно. В каком бы сочетании ребята ни были, они понимают, что от них требует тренерский штаб», - говорит Рыков «Чемпионату», добавив, что в команде есть взаимосвязь между каждым из футболистов.

Напомним, что после успеха в первом весеннем туре РПЛ «Динамо» приблизилось к первому месту лишь на расстояние в четыре очка.