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Рыков: «Игроки «Динамо» понимают, чего от них хотят»

06 Марта 2024 • 19:49 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Владимир Рыков, бывший защитник московского «Динамо» считает, что победа динамовцев в 19 туре над «Локомотивом» (2:1) – неслучайна. Просто футболисты понимают, что от них требует тренерский штаб.

«На сборах было видно, что «Динамо» в товарищеских матчах играет уверенно. В каком бы сочетании ребята ни были, они понимают, что от них требует тренерский штаб», - говорит Рыков «Чемпионату», добавив, что в команде есть взаимосвязь между каждым из футболистов.

Напомним, что после успеха в первом весеннем туре РПЛ «Динамо» приблизилось к первому месту лишь на расстояние в четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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