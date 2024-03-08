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Смолов рассказал, как владелец «Краснодара» Галицкий не захотел продавать его в «Спартак»

08 Марта 2024 • 17:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что в 2016 году его хотел подписать «Спартак».

Напомним, в то время футболист выступал за «Краснодар». По словам Смолова, переход не состоялся из-за принципиальной позиции владельца «быков» Сергея Галицкого.

«Позвал Галицкий, и сказал, что Федуну меня принципиально не продаст. Не могу сказать, что тогда я горел желанием перейти в «Спартак», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Отметим, что помимо «Краснодара» и «Динамо», в карьере 34-летнего Смолова были «Локомотив», «Анжи», «Урал», «Фейеноорд» и испанская «Сельта».

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