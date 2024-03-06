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Зырянов: «Динамо» вполне себе серьёзный претендент на первое место»

06 Марта 2024 • 10:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «бело-голубые» являются реальными претендентами на чемпионский титул, поскольку при чешском тренере Марцеле Личке команде удаётся показывать стабильные результаты.

«Сейчас это уже даже не «тёмная лошадка», а вполне себе серьёзный претендент на первое место», — цитирует Зырянова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 9 марта против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Зырянов

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