Зырянов: «Динамо» вполне себе серьёзный претендент на первое место»

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, «бело-голубые» являются реальными претендентами на чемпионский титул, поскольку при чешском тренере Марцеле Личке команде удаётся показывать стабильные результаты.

«Сейчас это уже даже не «тёмная лошадка», а вполне себе серьёзный претендент на первое место», — цитирует Зырянова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 9 марта против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.