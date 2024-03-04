Борис Игнатьев на «отлично» оценил работу Лички в «Динамо»

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о работе Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».

По мнению специалиста, в последних играх перед отпуском «Динамо» смотрелось солидно, а в минувшем дерби с «Локомотивом» (2:1) команда показала, что не отдыхала на сборах.

«Личка справляется со своей работой на «отлично». Хорошо, что «Динамо» сделало выбор в его пользу, при Личке «бело-голубые» показывают свой лучший футбол за последние несколько лет», — приводит слова Игнатьева портал «РБ Спорт».

По итогам 19 сыгранных туров «Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 35 зачетных баллов.