Личка: «Хочу, чтобы мы были в чемпионской гонке»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Есть сегодня потери, отсутствует травмированный Шунин, есть дисквалифицированные (Лаксальт и Вальбуэна). Насколько это серьезная головная боль перед этим матчем?

- Понятно, что это очень важные игроки в команде, не только на поле, но и в раздевалке. Я уверен, что мы сегодня сможем показать, что и другие игроки могут взять на себя ответственность и тоже быть лидерами команды. Будем стараться делать максимум, чтобы у нас был командный дух, а также дисциплина и отношение к делу, как неделю назад с «Локомотивом».

- Сейчас очень многие хвалят «Динамо», про атакующую игру очень много говорят. Как это влияет на коллектив внутри? Может быть, немного расхолаживает?

- Если так есть, то спасибо. Это не значит, что если сегодня всё получается, то и завтра будет то же самое. Надо всегда стоять крепко на ногах, тренироваться и показывать хорошее отношение к своей работе. Я уверен, что мы это понимаем, что мы сегодня будем играть с «Ахматом», командой, которая внизу таблицы, но нуждается в очках. Например, одно очко отсюда для них будет в плюс. Поэтому соперник будет биться, а нам нужно не уступать в борьбе. Плюс мы умеем хорошо играть с мячом. Это надо оставить и добавить какие-то дополнительные качества.

- «Динамо» участвует в чемпионской гонке?

- Я хочу, чтобы мы там были. Но для того, чтобы остаться впереди, надо побеждать, набирать три очка. Посмотрим после игры, но я уверен, что мы сделаем максимум для того, чтобы сегодня улыбаться.