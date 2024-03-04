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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов: У Тюкавина большое будущее

04 Марта 2024 • 17:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об игре форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«В «Динамо» я бы отметил Тюкавина. Если он будет так продолжать, то у него большое будущее», — приводит слова Тарасова «Матч ТВ».

Кроме того, эксперт заявил, что «Динамо» может побороться за чемпионство в текущем сезоне, ведь РПЛ является непредсказуемым турниром.

В нынешней кампании 21-летний Тюкавин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

После 19 туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Тарасов Константин Тюкавин ещё теги

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