Булыкин: «Надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит»

Бывший нападающий леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин выразил надежду, что московские команды смогут присоединиться к «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионский титул Российской премьер-лиги.

«Я надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит». Но пока это получается только у «Динамо», – заявил Булыкин в интервью Vprognoze.

Напомним, в последнем туре чемпионата петербургский «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со своими соперниками. Ситуация в чемпионской гонке остаётся прежней: «быки» опережают «сине-бело-голубых» на два очка. Московский «Динамо» отстаёт от первого места на четыре пункта.