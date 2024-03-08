Булыкин: «У «Динамо» есть хорошие шансы на чемпионство»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о шансах «бело-голубых» завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Эксперт считает, что сегодняшние лидеры турнирной таблицы РПЛ «Краснодар» и «Зенит» продолжат терять очки, поэтому «бело-голубые» имеют хорошую возможность взобраться на первую строчку.

«У команды сейчас хорошие шансы не только на третье место, но и на чемпионство. Победа над «Локомотивом» для «Динамо» очень важна, поскольку она даёт психологическое преимущество», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на четыре очка. Свой следующий матч московская команда проведут завтра, 9 марта, против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.