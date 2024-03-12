Григорян: «В матче с «Динамо» «Ахмат» был удивителен, они вряд ли будут бороться за выживание»

Известный футбольный тренер Александр Григорян высказался об игре «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

По мнению специалиста, грозненская команда провела хороший матч и имела возможности набрать в прошедшей встрече очки.

«Если бы не глупейшее удаление Харина, то неизвестно, чем бы закончился матч с «Динамо». «Ахмат» был удивителен. Я увидел, что они настолько хороши, что вряд ли будут бороться за выживание», — цитирует Григоряна Metaratings.

После 20 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой следующий матч грозненцы проведут 30 марта против казанского «Рубина». Начало — в 16:00 по московскому времени.