«Динамо»: Продолжаем идти к главной цели вместе!

Пресс-служба «Динамо» опубликовала сообщение после победы над «Ахматом» в 20-м туре чемпионата России.

Матч, который прошел на стадионе «ВТБ Арена», завершился победой подопечных Марцела Лички со счётом 2:0.

- Две победы подряд в родных стенах! Продолжаем идти к главной цели вместе!, - говорится в социальных сетях московского клуба.

«Динамо» после этой победы закрепилось на третьей строчке и сократило отрыв от лидирующего «Зенита» до двух баллов. В следующем туре РПЛ московский коллектив на своём поле встретится с «Ростовом». Матч запланирован на 31 марта. Перед этим «Динамо» сыграет против «Зенита» в ответном матче 1/4 финала Кубка России.