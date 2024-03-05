Силкин: «Карраскаля брали для того, чтобы он усилил «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о форме полузащитника «бело-голубых» Хорхе Карраскаля.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) колумбийский футболист отметился одной голевой передачей.

«Карраскаль в неплохой форме. Его для этого и брали, чтобы он усилил «Динамо». По одной игре тяжело говорить. Можно быстро вкатиться в сезон, а потом попасть в яму», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Карраскаль провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 19 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.