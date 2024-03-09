Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Динамо», 0:2, в матче 20-го тура РПЛ.

- Как оцениваете игру? Удаление ее сломало?

- Понятно, что сломало. Вдесятером непросто играть. До удаления мы смотрелись неплохо: имели моменты, могли забивать. На второй тайм вышли неплохо, на контратаках смотрелись нормально, создавали моменты. Просто без забитых мячей матчи не выигрываются.

- Считаете, у «Ахмата» были шансы на очки и после удаления?

- Да. Штанга была, еще какие-то полумоменты, из которых можно было выжимать больше. Считаю, мы играли достойно и отдали все силы.

- Как оцениваете старт вашей команды в весенней части чемпионата?

- Хотелось бы больше, чем одна победа в двух матчах. Будем стараться набирать очки в следующих играх.

- Есть мнение, что «Динамо» - это теневой лидер. Реально было рассчитывать на очки на выезде с «бело-голубыми»?

- Конечно, «Динамо» - это хорошая команда. Уверен, что три очка было набрать реально.

- «Динамо» стало сильнее, по сравнению с первым кругом, в котором у вас была ничья?

- Это виднее со стороны. На поле было все то же самое. Да, соперник силен на контратаках, но это знали и ожидали. Просто нам надо было забивать в первом тайме, когда были моменты, и игра сложилась бы совсем по-другому.

- Насколько турнирная ситуация давит на команду, ведь зона стыковых матчей довольно близко?

- Все прекрасно всё понимают. Мы знаем, что сейчас для нас важно каждое очко. Мы выходим на каждый матч, как на последний.

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- Ваша команда может прибавить? И если да, что в чем?

- Однозначно. В реализации моментов точно можем прибавить. Мы их создаем, а использовать не получается. Нам надо поработать над последним пасом и завершающим ударом.

- Как новички вписываются в команду?

- Они молодцы, вписались довольно быстро. Все они квалифицированные футболисты. Мы помогаем им, как можем.

- Сможет ли «Динамо» побороться с «Зенитом» за чемпионство, если отталкиваться от игры соперника, которую вы сегодня увидели?

- Футбол – такая вещь, что может произойти все. Даже аутсайдер может выиграть у фаворита. Нет почти ни одного матча, в котором команды одерживали бы легкие победы. Ну разве что «Зенит» в этом туре выиграл с крупным счетом.

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- Смотрели игру?

- Да. У нас было время. Наверное, это одна из немногих игр, завершившихся с крупным счетом. Остальные проходили в равной борьбе.

- С «Зенитом» реально бороться?

- Реально.

- Видите у них какие-то слабые места?

- У каждой команды они есть. Но это пусть эксперты оценивают.

- Считаете, рано вешать им на шеи золотые медали?

- Конечно.

Елена Григорьевская