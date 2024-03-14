Игрок «Ахмата» Харин дисквалифицирован на три матча за оскорбления официальных лиц

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин получил три матча дисквалификации в рамках Российской премьер-лиги. Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«КДК вынес решение: дисквалифицировать Харина на три матча РПЛ, один из которых условный, а один — автоматическая дисквалификация», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Функционер отметил, что испытательный срок игрока составляет один год.

Напомним, Харин был удален в конце первого тайма в минувшем матче 20-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:2).

Следующим соперником «Ахмата» в РПЛ станет казанский «Рубин». Встреча запланирована на конец марта.