Личка: «Договорились, что Лещук будет основным вратарём «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что основным вратарём «бело-голубых» в весенней части сезона будет Игорь Лещук.

По словам Лички, он принял это решение, посоветовавшись со своим помощником, который отвечает за вратарей.

«Договорились, что Лещ будет номером один», — цитирует Личку «РБ Спорт».

При этом наставник «Динамо» отметил, что второй вратарь Антон Шунин будет выходить в кубковых матчах.

После 19 туров РПЛ «Динамо» расположилось на третьем месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 9 марта против грозненского «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.