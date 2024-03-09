Футболист «Ахмата» пока не знает, будет ли голосовать на выборах президента РФ

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате ответил на вопрос, будет ли голосовать на выборах президента Российской Федерации.

- Не знаю, буду ли я голосовать на выборах. Посмотрим. Почему нет?, - приводит слова Конате «Спорт-Экспресс».

Отметим, что летом прошлого года футболист получил российский паспорт.

26-летний нападающий пополнил состав «Ахмата» летом 2021 года. За это время он провёл за клуб из Грозного 170 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до 30 июня текущего года. Трансферная стоимость Конате оценивается в 2,5 млн евро.

Ранее сетевое издание «Евро-футбол.Ру» сообщало, что по окончании сезона Конате покинет клуб, у него есть предложения от зарубежных команд.