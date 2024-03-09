Хавбек «Динамо» Чавес: «Главная цель — стать чемпионом»

Опорный хавбек московского «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос о своих целях в команде.

По словам футболиста, он не стремится к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Главная цель – стать чемпионом, и если я смогу голами помочь команде в этом, будет прекрасно», — приводит слова мексиканца Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний Чавес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

После 23 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.