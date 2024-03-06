Ловчев назвал любимого игрока в «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кого считает своим любимым игроком в составе столичного «Динамо».

«Ну, Тюкавин, понятно, растёт всё равно с возрастом. Это мальчишка из спортивной семьи. Он растёт, как игрок, без вопросов», — заявил Ловчев на ютуб-канале комментатора Геннадия Орлова.

Напомним, что 21-летний футболист в декабре переподписал контракт с «бело-голубыми», который теперь рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.