Черчесов рассказал, что позволило «Динамо» уверенно победить «Ахмат»

В минувшие выходные московское «Динамо» одержало домашнюю победу над грозненским «Ахматом». Подопечные Марцела Лички оформили в ворота гостей с Северного Кавказа два безответных мяча. Станислав Черчесов, бывший рулевой «Динамо» и сборной России рассказал, почему динамовцы смогли добыть нужный для себя результат.

«У «Ахмата» были хорошие подходы к воротам Лещука. Реализуй они свои шансы, у «Динамо» были бы неприятности. Но они не забили, а потом было удаление. Динамовским футболистам результата добиться помог более высокий класс», - цитирует Черчесова «Московский комсомолец».

Ранее Черчесов высказался об одном из ключевых эпизодов в минувшем матче – у «Ахмата» в конце первого тайма удалили Евгения Харина.