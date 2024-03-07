Кечинов выделил команду с наиболее поставленной игрой в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «Зенит» не выглядит таким грозным, каким он был в прошлых сезонах, несмотря на приезд новых бразильцев. Кечинов считает, что у «Краснодара» есть неплохие шансы на трофей, но нельзя играть так, как это было с «Рубином».

«У «Динамо» наиболее поставленная игра среди всех претендентов. Мне они понравились в первом матче», — цитирует Кечинова Metaratings

По итогам 19 туров «Краснодар» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», в копилке которого 37 баллов.