Тренер «Динамо» Личка: Бальбуэна и Лаксальт — очень важные игроки для команды

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка высказался о важности для команды Фабиана Бальбуэны и Диего Лаксальта.

«Будем говорить честно — Бальбуэна и Лаксальт — очень важные игроки, они влияют на своих партнеров на поле», — цитирует Личку портал «РБ Спорт».

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» одолело на своем поле «Ахмат» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей в составе «бело-голубых» стали Луис Чавес и Константин Тюкавин.

На данный момент столичный клуб располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два балла.