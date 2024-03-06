Рыков: У Лички хорошая взаимосвязь с Карраскалем

Экс-футболист «Динамо» Владимир Рыков оценил игру полузащитника «бело-голубых» Хорхе Карраскале.

«Личка, видимо, нашел ключики к Карраскалю. Возможно, был сделан акцент, чтобы Карра больше обращал внимание на футбольные дела. Это доверие тренера», — приводит слова Рыкова «Чемпионат».

Специалист отметил, что и сам Карраскаль поверил в тренера, поэтому у них есть хорошая взаимосвязь.

Напомним, колумбиец присоединился к «Динамо» прошлым летом. В составе столичного коллектива Карраскаль принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет два ассиста.

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.