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Агент Сафонов считает, что у «Динамо» неплохие шансы на победу в РПЛ

09 Марта 2024 • 14:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
Через 3 ч. 45 мин.

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре «Динамо» после зимнего перерыва в чемпионате России.

«Главное - идти без потерь. В первой части они раздавали очки, сейчас этого нужно избежать. Они в гонке, но всё ещё будет меняться», - цитирует Сафонова издание «РБ Спорт».

После 19 туров коллектив Марцела Лички находится на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ. Команда заработала 35 баллов.

Сегодня, 9 марта, «бело-голубые» примут дома грозненский «Ахмат». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.


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