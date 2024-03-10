Терёхин: «Нельзя сказать, что «Динамо» полностью переиграло «Ахмат»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о победе «бело-голубых» над «Ахматом» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, несмотря на удаление, «Ахмат» выглядел достойно и продолжал атаковать, создавая опасные моменты у ворот москвичей.

«Динамо» играло хорошо в течение первых 20 минут. Потом игра стала более-менее равной. «Ахмат» играл очень достойно даже в меньшинстве. Нельзя сказать, что «Динамо» их полностью переиграло», — цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Благодаря этой победе динамовцы набрали 38 очков, сократив своё отставание от первого места, которое сейчас занимает «Зенит», до двух баллов. «Ахмат» же занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата.