Колыванов: «Победа над «Локомотивом» для «Динамо» — во многом счастливая случайность»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о победе «бело-голубых» над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

По мнению специалиста, до первого пропущенного гола «Локомотив» владел преимуществом, однако затем «бело-голубые» перехватили инициативу, почувствовав уверенность.

При этом, как считает Колыванов, «железнодорожники» сравняли бы счёт, если бы лучше распорядились своими голевыми моментами.

«После выхода Самошникова у «Локо» было пару очень верных моментов, если бы он нашёл, как их реализовать, то могли бы и 2:2 закончить. Думаю, это во многом счастливая случайность для «Динамо», над концовками команде надо ещё поработать», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, опережая пятый «Локомотив» на четыре очка.