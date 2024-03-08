Смолов: «Есть ощущение, что «Динамо» мне предложит контракт»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своём будущем в московском клубе.

Напомним, действующий контракт 34-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до конца июня нынешнего года. Смолов считает, что клуб предложит ему продлить соглашение.

«У меня есть ощущение, что мне «Динамо» предложит всё равно контракт, просто будет зависеть, наверное, какие условия», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 22 матча, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Цвета московского клуба нападающий защищает с января 2022 года.