Яхимович поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ахмат»

Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Яхимович поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Специалист считает, что «бело-голубые» продолжат побеждать, окажутся сильнее «Ахмата» и, возможно, сократят отставание от лидеров.

«Не удивлюсь, если «Зенит» и «Краснодар» оступятся в ближайшем туре», - приводит слова Яхимовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» четыре очка и питерскому «Зениту» два балла.