Уваров назвал «Краснодар» главным соперником «Динамо» в чемпионской гонке

Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ динамовцы обыграли «Локомотив» (2:1), сократив своё отставание от первого «Краснодара» до четырёх очков.

«Рано об этом говорить. Только прошёл первый тур после межсезонья. Надо подождать несколько туров. Там будет ясно», — цитирует Уварова «РБ Спорт».

При этом эксперт назвал главным конкурентом «Динамо» в борьбе за чемпионство «Краснодар», выразив надежду на то, что в нынешнем сезоне действующий победитель турнира «Зенит» не сможет повторить свой успех.

Отметим, что в последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.