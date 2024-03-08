Гранат: «Игра с «Ахматом» не будет для «Динамо» простой»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Ахматом».

Гранат назвал грозненцев неудобным для «Динамо» соперником, отметив, что в предстоящей встрече москвичам придётся непросто.

«Грозненская команда – неудобный соперник, её тренирует хороший специалист Мирослав Ромащенко. Игра точно не будет простой», — цитирует Граната «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Ахмат» состоится завтра, 9 марта, в Москве. Начало — в 19:00 по местному времени.

На сегодняшний день «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, опережая 12-й «Ахмат» на 15 очков.