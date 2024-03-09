Тюкавин — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке с «Ахматом».

Стартовый состав «Динамо»: Лещук (вр), Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Чавес, Фомин, Бителло, Карраскаль, Макаров, Тюкавин.

Встреча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ахматом» пройдет сегодня, 9 марта. Начало матча запланировано на 19:00 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, в матче первого круга «Динамо» не смогло одолеть «Ахмат» (1:1) в гостевом поединке.