Личка: «Когда у тебя не идёт хорошо игра, то сильные команды умеют побеждать и в таких играх»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Победа такая, с разными тренерскими эмоциями, потому что выиграли, но сегодня соперник создавал достаточно много, но не забил. Как вы это оцениваете?

- Да, сегодня нам было очень сложно. Соперник очень хорошо и организованно играл, сразу после потерь мяча отходил, вдевятером за линию мяча по схеме 5-4. Наша ошибка была в том, что мы форсировали и много мячей играли через середину. Когда у нас, например, был хороший перехват мяча и можно было быстро перейти вперед, когда уже сыграли вперед, пошла простая потеря, решили играть назад и через короткий пас. В таких случаях у соперника было достаточно времени, чтобы организовать защиту на девять человек сзади. Там рабочие игроки, они стараются, выполняют дисциплинированно ту установку, которую тренер хотел. Быстрый выход тройки впереди, Садуллаева, Конате и Харина. Я думаю, они решали ситуации попроще, но острее и быстрее. Можно сказать, что эта победа тяжелая, мы выиграли 2:0, но это тоже надо уметь. Когда у тебя не идет хорошо игра, то сильные команды умеют побеждать и в таких играх. Нам это сегодня удалось. Я не говорю, что я доволен, но очень важная для нас победа и три очка.

- То, что игра у вашей команды менялась, то всё здорово, создаёте, то постоянно приходится обороняться - насколько это для вас было неожиданно?

- Неожиданными были такие простые потери мяча. А также то, что играли через середину. Соперник к этому был готов. Мы еще перед игрой говорили, что надо больше задействовать фланги. А там посмотрели бы, будет ли возможность сыграть через середину или фланг, на кросс. Я недоволен, что мы пробовали искать только середину. Надо было поменять. Потом когда играешь в большинстве, надо больше играть с мячом, пусть соперник бегает. А мы хотели играть в футбола туда-сюда, беговой футбол. Это дает шанс сопернику, у которого на игрока меньше. Но выходы 2 в 1, 2 в 2, и это очень опасно. Поэтому там надо было успокоиться и больше играть с мячом, чтобы соперник больше уставал.

- Вы в чемпионской гонке?

- После сегодняшней тяжелой победы да. Надо сказать, что мы за две игры сняли пять очков у «Краснодара» и только два очка от «Зенита». Надо сказать, что это для нас отличный результат и мотивация для работы. Надо стараться давить на лидирующую двойку.