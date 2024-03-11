Черчесов считает удаление Харина абсолютно справедливым

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов оценил один из важнейших эпизодов матча московского «Динамо» и грозненского «Ахмата». Эта игра прошла в рамках 20 тура РПЛ, победу в ней одержали динамовцы (2:0) благодаря голам Луиса Чавеса и Константина Тюкавина. В конце первого тайма у «Ахмата» был удалён Евгений Харин, поэтому вторую половину игры грозненцы вынуждены были провести в меньшинстве.

«Удаление абсолютно заслуженное. Сначала на судью накричал, затем фол на себе симулировал. Ненужное для «Ахмата», но абсолютно заслуженное удаление», - говорит Черчесов в интервью «Московскому комсомольцу».

Ранее Черчесов порассуждал о периодических неудачах конкурента «Динамо» в борьбе за чемпионство в первой части сезона – питерского «Зенита».