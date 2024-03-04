Гранат считает, что «Динамо» способно побороться за чемпионство

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о перспективах «бело-голубых» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сможет ли «Динамо» побороться за второе место? «Бело-голубые» могут побороться даже за чемпионство. Нужно идти от матча к матчу. Все в руках и ногах футболистов «Динамо», — приводит слова Граната портал «РБ Спорт».

По итогам 19 сыгранных туров подопечные Марцела Лички располагаются на третьей позиции в чемпионате России, имея в своем активе 35 очков. Отставание «Динамо» от лидирующего «Краснодара» составляет четыре зачетных балла.

9 марта «Динамо» примет «Ахмат» в 20-м туре РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.