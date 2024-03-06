Чавес: «Сейчас в «Динамо» у меня всё отлично»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал о своей адаптации в московском клубе.
Напомним, мексиканский футболист пополнил состав «Динамо» в августе прошлого года. С тех пор Чавес провёл за «бело-голубых» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
«Сейчас в команде у меня всё отлично, но поначалу нужно было время на адаптацию. Первые пять-шесть матчей я смотрел, что это за лига, как тут играют», — цитирует Чавеса «Чемпионат».
Также мексиканец рассказал, что ближе всех в команде он общается с Бителло, Хорхе Карраскалем и Фабианом Бальбуэной.
Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 9 марта против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.
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