Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Ахматом» и перспективах «бело-голубых» в чемпионате.

- Победу «Динамо» предопределило удаление у «Ахмата»?

- Нет. Ее предопределило невезение соперника, потому что гости создали много моментов, и если команда борется за высокие места, как «Динамо», то не должна такого допускать. В следующем матче «бело-голубым» играть с «Зенитом», а там уровень мастерства футболистов другой. Если они столько дадут возможностей питерцам забивать, то вылетят из Кубка.

- Личка остался недоволен игрой «Динамо» с «Ахматом» и сказал, что его команде сильно повезло, что грозненцы не забили свои моменты. Получается, вы с ним согласны?

- Да. Но с другой стороны три очка есть три очка. Динамовцы же выиграли не 1:0, а 2:0. А удаление – это проблема «Ахмата». Футболист не должен так себя вести на поле – получать одну карточку за разговоры с судьей, а второю – за симуляцию. Он просто подвел свою команду и все. Понятно, что вдесятером сложнее играть, хотя моменты у гостей все равно были. Но это только потому, что грозненцы вышли более мобилизованные. Но им не хватило мастерства, чтобы забить.

- Почему они были более мобилизованные, чем «Динамо», которое борется за золото?

- У каждой команды свои приоритеты. Если «Динамо» будет в оставшихся матчах играть с таким настроем, ничего хорошего не выйдет. «Краснодар» уже поплатился за свою расхлябанность, и неготовность к первому месту. Казалось бы, команда должна быть отдохнувшая после перерыва, отмобилизованная и не допускать ошибок, но «быки» первый матч сыграли вничью, а во втором проиграли. Причем по делу. «Зенит» этим воспользовался. Теперь иди попробуй скинь его оттуда.

- То есть вы считаете, что «Краснодар» упустил 5 очков из-за расхлябанности, или он оказался физически не готов?

- Он морально не готов к борьбе за золото. 19 туров «быки» шли на первом месте, на них настраивались все соперники. Потом был перерыв и возможность перевести дух. А получилось, что в двух играх команда набрала одно очко.

- А «Динамо» морально готово к борьбе с «Зенитом» за первое место?

- Это только время покажет. Во всяком случае, в двух турах «бело-голубые» набрали шесть очков. В стартовом туре мы увидели яркий футбол, а во втором - было добыто три очка.

- Тюкавина признали лучшим игроком матча. Согласны с таким выбором?

- «Динамо» хорошо общекомандной игрой. И вратарь выручал, и защитники не позволили забить. А Тюкавин делает свое дело, старается. Он парень мобильный, и ему нельзя давать свободу. Иначе он наделает дел в обороне соперника.

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- Вас не смущает, что опорная зона порой проседала в этой игре без Лаксальта, да и в обороне без Бальбуэны было не все гладко?

- При всем при этом команда набрала три очка. Да, то, что произошло в игре с «Ахматом», - пища для размышлений Лички, чтобы такое не повторилось. Если бы команда потеряла очки – было бы жалко. А так «Динамо» выиграло, и ребята молодцы.

- У «Динамо» два очка от первого места. Оно в золотой гонке?

- «Динамо» и было в золотой гонке, пока в матче с «Факелом» перед зимним перерывом судья не назначил пенальти на последних минутах. Сейчас бы было поровну очков с «Зенитом».

- По ощущениям, «Зенит» еще может потерять очки или уже не упустит первое место?

- Он потерял очки в игре со «Спартаком», и это послужило уроком. Питерцы не дали «Уралу» шанса.

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- Следующая игра у «Динамо» с «Зенитом» на Кубок. Как оцениваете шансы на победу?

- «Динамо» будет очень тяжело, потому что хозяева серьезно настроятся на этот матч. Все-таки в чемпионате команды идут рядом, и потом, первую встречу «Зенит» проиграл, и деваться ему некуда. Надо отыгрываться. Я бы хотел, чтобы москвичи очень собранно подошли к этой встрече. Уровень мастерства питерских футболистов очень хороший. Поэтому нельзя так играть в обороне, как с «Ахматом». А в целом кубковые матчи непредсказуемые, и может быть все, что угодно.

Елена Григорьевская