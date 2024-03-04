Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Суперкомпьютер Opta Sports увеличил шансы на чемпионство московского «Динамо». Это случилось после того, как «бело-голубые» обыграли прямого конкурента в 19 туре РПЛ, столичный «Локомотив» и оторвались от четвёртого места на четыре очка. Отставание от первой строчки также составляет четыре балла.

Теперь шансы подопечных Марцела Лички на чемпионский титул увеличились с 3% до 7%. Но основным претендентом на титул по-прежнему является питерский «Зенит», у «сине-бело-голубых» 50-процентные шансы на оформление уже шестого подряд чемпионства. Вторым претендентом является «Краснодар» с 40%. Шансы «Локомотива» на золотые медали – 1,2%, а московского «Спартака» - менее процента.