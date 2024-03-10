Петрушин: «Зенит» уже не упустит чемпионство»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Ахматом» и перспективами «бело-голубых» в чемпионате.

- Вас порадовала игра «Динамо»? Например, Личка остался ей недоволен. После матча он сказал, что хозяевам сильно повезло, поскольку «Ахмат» не забил свои моменты.

- Я полностью согласен с тренером. Особенно по первому тайму. Хотя и у хозяев было достаточно моментов для взятия ворот. Но и гости могли забить не единожды. Счет до перерыва должен быть 3:3. То есть первый тайм был равный. Единственное, хорошо, что в конце первого тайма «Динамо» забило. Чавес здорово пробил в верхний угол издали.

- Можно ли сказать, что победу «Динамо» предопределило удаление у «Ахмата»?

- Естественно. Играть вдесятером против полного состава всегда сложно. Команда Лички успокоилась после того, как гости остались в меньшинстве. Но при этом она сыграла достаточно надежно. Когда забила второй мяч, стало еще комфортнее.

- Отсутствие Лаксальта в опорной зоне и Бальбуэны в обороне как-то давало о себе знать?

- Особенно в центральной зоне это было заметно. Те моменты, которые возникали в первом тайме, как раз шли из центральной зоны. Я не понял, почему Фомин играл опорника, а не Чавес, который и является игроком этого амплуа. Но это уже тренерские вопросы.

- У «Ахмата» какие перспективы? Команда выкарабкается из подвала?

- В первом тайме гости выглядели неплохо, но у них серьезные проблемы в обороне. Новичок, которого они взяли на позицию центрального защитника, мне не понравился. Он привез сам себе несколько моментов и вообще, плохо двигался. Уверен, что «Ахмат» ждет борьба за выживание. Дома он еще будет брать очки, но на выезде это будет сложно сделать.

- У «Динамо» два очка от первого места. Команда в золотой гонке?

- Самое интересное будет в конце чемпионата, когда в последнем туре будет выезд в Краснодар, а перед этим матч в Питере. Важно подойти к этим играм, не потеряв лишние очки. С другой стороны, мне нравится, когда медали разыгрываются в очных матчах между прямыми конкурентами. Тогда уже никто не скажет, что это достижение было случайным.

- Как расцениваете шансы команды Лички на золото?

- Думаю, что «Зенит» уже не упустит чемпионство. Тут многое будет зависеть от кубкового матча с питерцами, который будет на следующей неделе. Вот мы и посмотрим, сможет ли «Динамо» устоять и пройти дальше в Кубке. Если сможет, это даст психологические преимущество над «Зенитом».

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- С другой стороны, сейчас все в руках «Динамо». Если пройти весенний отрезок вровень с питерцами, то в домашней встрече можно и обойти конкурента.

- Согласен. Но нам не надо смотреть на соперников. Нужно брать свои очки. У «Динамо» сейчас пойдут матчи с командами из нижней части таблицы. А это иногда опаснее, чем игры с сильными соперниками. Им отступать некуда. И я больше волнуюсь именно за эти встречи. Будет матч с «Оренбургом» в гостях, на искусственном поле, где мы в последнее время не очень удачно играем. Будет матч с «Уралом». От них тоже многое будет зависеть. Они будут сложнее, чем встречи с «Краснодаром» и «Зенитом».

Елена Григорьевская