Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Зенит» уже не упустит чемпионство» эксклюзив

10 Марта 2024 • 12:16 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Ахмат

Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Ахматом» и перспективами «бело-голубых» в чемпионате.

- Вас порадовала игра «Динамо»? Например, Личка остался ей недоволен. После матча он сказал, что хозяевам сильно повезло, поскольку «Ахмат» не забил свои моменты.

- Я полностью согласен с тренером. Особенно по первому тайму. Хотя и у хозяев было достаточно моментов для взятия ворот. Но и гости могли забить не единожды. Счет до перерыва должен быть 3:3. То есть первый тайм был равный. Единственное, хорошо, что в конце первого тайма «Динамо» забило. Чавес здорово пробил в верхний угол издали.

- Можно ли сказать, что победу «Динамо» предопределило удаление у «Ахмата»?

- Естественно. Играть вдесятером против полного состава всегда сложно. Команда Лички успокоилась после того, как гости остались в меньшинстве. Но при этом она сыграла достаточно надежно. Когда забила второй мяч, стало еще комфортнее.

- Отсутствие Лаксальта в опорной зоне и Бальбуэны в обороне как-то давало о себе знать?

- Особенно в центральной зоне это было заметно. Те моменты, которые возникали в первом тайме, как раз шли из центральной зоны. Я не понял, почему Фомин играл опорника, а не Чавес, который и является игроком этого амплуа. Но это уже тренерские вопросы.

- У «Ахмата» какие перспективы? Команда выкарабкается из подвала?

- В первом тайме гости выглядели неплохо, но у них серьезные проблемы в обороне. Новичок, которого они взяли на позицию центрального защитника, мне не понравился. Он привез сам себе несколько моментов и вообще, плохо двигался. Уверен, что «Ахмат» ждет борьба за выживание. Дома он еще будет брать очки, но на выезде это будет сложно сделать.

- У «Динамо» два очка от первого места. Команда в золотой гонке?

- Самое интересное будет в конце чемпионата, когда в последнем туре будет выезд в Краснодар, а перед этим матч в Питере. Важно подойти к этим играм, не потеряв лишние очки. С другой стороны, мне нравится, когда медали разыгрываются в очных матчах между прямыми конкурентами. Тогда уже никто не скажет, что это достижение было случайным.

- Как расцениваете шансы команды Лички на золото?

- Думаю, что «Зенит» уже не упустит чемпионство. Тут многое будет зависеть от кубкового матча с питерцами, который будет на следующей неделе. Вот мы и посмотрим, сможет ли «Динамо» устоять и пройти дальше в Кубке. Если сможет, это даст психологические преимущество над «Зенитом».

Реклама


- С другой стороны, сейчас все в руках «Динамо». Если пройти весенний отрезок вровень с питерцами, то в домашней встрече можно и обойти конкурента.

- Согласен. Но нам не надо смотреть на соперников. Нужно брать свои очки. У «Динамо» сейчас пойдут матчи с командами из нижней части таблицы. А это иногда опаснее, чем игры с сильными соперниками. Им отступать некуда. И я больше волнуюсь именно за эти встречи. Будет матч с «Оренбургом» в гостях, на искусственном поле, где мы в последнее время не очень удачно играем. Будет матч с «Уралом». От них тоже многое будет зависеть. Они будут сложнее, чем встречи с «Краснодаром» и «Зенитом».

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Ахмат ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Марта
14:44
​«Бумагу переводить?» В «Ахмате» не планируют обращаться в ЭСК
12:16
Петрушин: «Зенит» уже не упустит чемпионство»
09:11
Терёхин: «Нельзя сказать, что «Динамо» полностью переиграло «Ахмат»
09 Марта
23:29
Хавбек «Динамо» Чавес: «Главная цель — стать чемпионом»
23:03
Тимофеев: «Надо было забивать в первом тайме, когда были моменты, и игра сложилась бы по-другому»
22:48
Шелия: «Динамо» сможет побороться за золото, по игре команда выглядит хорошо»
22:41
Паршивлюк считает, что игрок «Ахмата» был справедливо удалён после симуляции
22:22
Футболист «Ахмата» пока не знает, будет ли голосовать на выборах президента РФ
22:20
Агент: «Тюкавин хочет доказать, что достоин вызова в сборную России»
21:48
Личка: «Когда у тебя не идёт хорошо игра, то сильные команды умеют побеждать и в таких играх»
21:37
Ромащенко: «Мы переигрывали «Динамо»
21:32
«Динамо»: Продолжаем идти к главной цели вместе!
21:29
Семёнов: «Мы в первом тайме переигрывали «Динамо»
21:23
Чавес: «К счастью, получилось воспользоваться ошибками соперника и забить»
21:17
«Динамо» продлило беспроигрышную серию до 11 матчей
21:10
Тюкавин в девятом матче РПЛ подряд отметился результативным действием
20:56
«Динамо» уверенно разобралось с «Ахматом» и всерьёз включилось в гонку за золотом РПЛ 1
20:32
Тюкавин наказал «Ахмат» за ошибку, «Динамо» ведёт с запасом в два гола
19:46
Чудо-гол Чавеса позволил «Динамо» повести в матче с «Ахматом»
18:54
Ромащенко назвал сильные стороны «Динамо»
18:46
Личка: «Хочу, чтобы мы были в чемпионской гонке»
18:30
«Динамо» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 2
18:00
Тюкавин — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Ахматом»
17:15
Кобелев назвал четыре команды, которые будут вести борьбу за победу в чемпионате России
16:50
Бальбуэна: «Динамо» настроено на победу
14:46
Агент Сафонов считает, что у «Динамо» неплохие шансы на победу в РПЛ
09:09
Почему «Динамо» может побороться за чемпионство в РПЛ: причин несколько
08:05
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Динамо – Ахмат РПЛ – 9 марта 2024
02:11
Динамо - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Марта
23:24
Контракт Челиковича с «Ахматом» продлен автоматически
17:00
Смолов рассказал, как владелец «Краснодара» Галицкий не захотел продавать его в «Спартак»
16:46
Смолов: «Есть ощущение, что «Динамо» мне предложит контракт» 1
16:45
Смолов – о голой вечеринке Ивлеевой: «Ни секунды не сомневался, что не пойду» 1
16:03
Смолов рассказал, в чём особенность Лички
15:41
Смолов: «Есть смысл бороться только за первое место, наша команда точно стала сильнее»
15:26
Ловчев: «Зенит» сильнее всех и будет чемпионом» 3
14:22
Гранат: «Игра с «Ахматом» не будет для «Динамо» простой»
13:56
Гранат: «Надеюсь, после победы над «Локомотивом» «Динамо» не расслабится»
13:11
Агент Майсторовича: «Уверен, что Милан вновь сможет стать игроком основного состава «Динамо»
11:21
Агент Кутицкого: «В «Динамо» рассчитывают на Сашу»
10:59
Булыкин: «У «Динамо» есть хорошие шансы на чемпионство»
00:06
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ахмат чемпионата России — 9 марта 2024
07 Марта
21:46
Шелия: Бериша говорил, что Абаскаль провоцировал его весь первый тайм
21:10
Кечинов выделил команду с наиболее поставленной игрой в РПЛ
19:55
Прогноз и ставка на точный счёт матча Динамо — Ахмат чемпионата России — 9 марта 2024
14:12
Силкин считает, что Бителло может стать звездой уровня Малкома
12:52
​Пономарёв: «Локомотив» всё время надеется на Дзюбу, а он уже давно никакой»
12:22
Деменко: «По матчу с «Локомотивом» делаю вывод, что «Динамо» вряд ли добудет чемпионство»
06 Марта
19:49
Рыков: «Игроки «Динамо» понимают, чего от них хотят»
19:15
Гладилин: «Зенит» и дальше продолжит терять очки, а у «Динамо» есть реальный шанс побороться за золото»
18:40
Терёхин: «Чемпионской игры «Зенит» не показывает, не будет сенсацией, если он не завоюет золото» 1
17:12
«Динамо» было в чемпионской гонке и никогда не вылетало из неё» — Кузнецов
17:05
Рыков: У Лички хорошая взаимосвязь с Карраскалем
14:56
Чавес: «Сейчас в «Динамо» у меня всё отлично»
14:04
Агент Лахтер: «Тюкавин похож на футболиста»
13:15
Кирьяков: «Для выхода на более высокий уровень «Динамо» нужен другой тренер» 1
12:31
Яхимович раскритиковал болельщиков «Динамо», которые не ходят на стадион
12:23
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо – Ахмат чемпионата России – 9 марта 2024
12:19
Яхимович поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ахмат»
11:46
Ловчев назвал любимого игрока в «Динамо»
11:19
Бальбуэна — о новом судейском правиле: «Судьи и так должны принимать верные решения»
10:22
Агент Карраскаля: «Хорхе может быть лучшим футболистом РПЛ»
10:12
Зырянов: «Динамо» вполне себе серьёзный претендент на первое место»
09:19
​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ
05 Марта
20:32
Футболист «Динамо» впервые вызван в сборную Уругвая
19:53
Личка рассказал, готов ли возглавить «Зенит»
19:13
Дьяков: «Личка лучше всех работает с футболистами»
15:56
Точилин: «Динамо» включилось в гонку за чемпионство»
15:43
Силкин: «Динамо» могут не дать выиграть титул»
15:34
Бальбуэна: Руководство считает, что «Динамо» с текущим составом может бороться за чемпионство
15:31
Силкин: «Карраскаля брали для того, чтобы он усилил «Динамо»
15:13
Булыкин: «Надеюсь, что московские команды смогут догнать «Краснодар» и «Зенит»
15:02
Агент Сафонов — о словах Лички про стоимость Тюкавина: «Сказал и сказал, вызвал улыбку»
14:01
Агент Сафонов: «Самое главное, чтобы «Динамо» не играло в Робин Гуда»
13:10
Канчельскис: «Тюкавин — лучший российский нападающий»
11:07
Орещук: «В этом «Динамо» есть всё, что пожелал бы болельщик»
10:14
Личка: «Забрал бы назад Захаряна»
10:01
Личка: «Договорились, что Лещук будет основным вратарём «Динамо»
09:50
Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» давило на «Краснодар» и «Зенит»
04 Марта
23:00
Руслан Нигматуллин верит в победу «Динамо» в РПЛ
19:40
Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
19:16
Борис Игнатьев на «отлично» оценил работу Лички в «Динамо»
17:40
Агент Овечкина рассказал, есть ли у Александра паспорт болельщика
17:26
Вратарь «Ахмата» Шелия рассказал о своём отношении к религии
17:17
Тарасов: У Тюкавина большое будущее
17:02
Игрок «Динамо» Чавес: «Наша мечта — поднять чемпионский кубок»
16:47
Уваров назвал «Краснодар» главным соперником «Динамо» в чемпионской гонке
16:35
Гранат считает, что «Динамо» способно побороться за чемпионство
16:33
Гладилин: «У «Динамо» есть реальные шансы побороться за первое место»
15:57
Колыванов: «Победа над «Локомотивом» для «Динамо» — во многом счастливая случайность»
15:23
Личка заявил, что у него нет конфликта со Скопинцевым
14:27
В «Динамо» рассказали, делал ли «Зенит» предложение по Скопинцеву
11:26
Шелия: «Если бы я хотел ударить Соболева, ударил бы»
10:10
Личка оценил Тюкавина в 100 тысяч рублей
09:47
Тюкавин: «Почему «Динамо» никого не купило? У меня нет денег на дорогих футболистов»
09:19
​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил
03 Марта
21:56
«Динамо» потеряло двух важных игроков перед матчем с «Ахматом»
20:17
Кобелев считает «Динамо» полноценным участником чемпионской гонки
31 Января
15:16
Хоккеист Миронов — о Смолове: «Федя — в порядке, не надо трогать его» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Оренбург Оренбург
Балтика Балтика
0
0
2.08 3.40 3.25
Видео
10.03.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
1.61 4.00 4.70
Видео
10.03.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
1.46 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
14:53 · Россия. Премьер-лига
Донадель назвал футболиста, который должен быть капитаном «Спартака» эксклюзив
14:44 · Россия. Премьер-лига
​«Бумагу переводить?» В «Ахмате» не планируют обращаться в ЭСК
14:41 · Россия. Премьер-лига
Эштреков: «У «Динамо» есть шансы на чемпионство»
14:35 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотив» должен реабилитироваться после поражения от «Динамо»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство в 25 процентов
14:29 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Место Промеса - в тюрьме»
14:22 · Кубок России
Личка: «Не будем искать нефутбольные моменты в матче с «Зенитом»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Спартаку» надо защищать Промеса»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Личка хочет, чтобы «Динамо» продлило контракт со Смоловым
14:08 · Россия. Премьер-лига
Черчесов прокомментировал победу «Динамо» над «Ахматом»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Камилов: «Во второй части чемпионата «Ахмат» будет стараться подняться выше в таблице»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждёт своего шанса»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Караваева: «Не знаю, когда поправится Вячеслав»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Спартак» показал в матче с «Зенитом», что хорошо готов к сезону»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем