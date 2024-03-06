Агент Лахтер: «Тюкавин похож на футболиста»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер высказался о шансах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина продолжить карьеру в Европе.

По мнению агента, многое в карьере 21-летнего футболиста будет зависеть от того, как в Европе будут относиться к России, и если такой переход всё же состоится, Тюкавину необходимо быть готовым к серьёзной конкуренции за место в составе.

«Если есть шанс переходить в Европу – то надо сломя голову бежать, цепляться и вгрызаться. Особо за ним не следил, но он похож на футболиста. Всё зависит от того, готов ли он ментально перестроиться», — цитирует Лахтера Metaratings.

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 24 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.