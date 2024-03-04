​«Зенит» все равно будет чемпионом РПЛ: результат со «Спартаком» это подтвердил

Первый весенний тур Российской премьер-лиги завершился. Ситуация на вершине турнирной таблицы уплотнилась: в тройке «Краснодар» – «Зенит» – «Динамо» интервалы теперь измеряются двумя очками. Казалось бы, интрига в гонке за золотые медали чемпионата России обостряется до предела. Но так ли это? Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими впечатлениям.

Сенсация в битве двух столиц

Противостояние «Зенита» и «Спартака» было самым ожидаемым в девятнадцатом туре. В каком бы состоянии ни находились команды, и какая бы ни была их мотивация, дерби двух столиц – это всегда горячо. В субботу немногие могли поставить на «Спартак». Прямо перед возобновлением чемпионата на команду и клуб навалились проблемы: задержание Промеса в ОАЭ, неготовность поля на своём стадионе, критика по поводу решения дисквалифицированного Абаскаля уехать в день игры в Москву и смотреть матч на клубной базе. А если вспомнить ещё и неприятную ситуацию вокруг Джикии… В общем, складывалось ощущение, что «Зенит» легко разберёт этот «Спартак» на переполненной домашней арене. Не вышло.

О содержании матча «Зенита» и «Спартака» было сказано многое. Спасение Хлусевича, шанс Игнатова… - вообще игра получилась весьма приличной. Да, это не был фееричный матч с искрами и обилием моментов, но битва вышла добротная. 0:0, ничья – закономерный итог противостояния Питера и Москвы. И вот это, пожалуй, самый главный вывод из увиденного. «Зенит» не смог переиграть «Спартак» не только по счёту, но и по игре. Во втором тайме «красно-белые» и вовсе удивили настырностью – они будто почувствовали, что с таким соперником можно добиваться результата. Были шансы, но победить не вышло. Правда и ничья стала отличным результатом для «Спартака», учитывая все факторы, в том числе и то, что «красно-белые» стали первыми, кто не пропустил в РПЛ в гостях у «Зенита» за последние четыре года.

Конечно, ничья в северной столице позволяет фанатам «Спартака» с оптимизмом смотреть на оставшуюся турнирную дистанцию. Но не стоит забывать, что в последние годы одной из главных проблем «Спартака» было отсутствие стабильности. Шаг вперёд, два назад. Кто-то может быть уверен, что команда Абаскаля выступит так же качественно в следующем матче?

За «Краснодар» тревожно

«Краснодар» проводил зимние каникулы на первой позиции в турнирной таблице. Команда Владимира Ивича потеряла бы лидерство, если бы «Зенит» обыграл «Спартак». К счастью для «быков», питерцы не набрали три очка. Сами краснодарцы тоже начали весеннюю часть сезона с осечки, сыграв вничью с «Рубином» на своём поле – 1:1. «Быки» долгое время лидировали, но пропустили в концовке.

Из ничьей трагедии делать не нужно, однако «Краснодар» не впечатлил игрой. Да, в этом сезоне команда Ивича стала более прагматичной и менее яркой, но в субботу у «быков» не просматривалось, если хотите, солидности. Той солидности, которая важна командам, ведущим борьбу за чемпионство. В футбольном мире нередко подчёркивают умение статусных команд побеждать даже в плохие дни, набирая так называемые «чемпионские очки». Вот этого умения у «быков» пока ещё нет. Если рассматривать команду Ивича как претендента на титул Премьер-лиги, то за неё тревожно.

Заявочка от «Динамо»

Удивительно, но «Динамо» - единственная команда из топ-9 Премьер-лиги, которая смогла выиграть первый весенний матч. Причём «бело-голубые» обыграли не кого-нибудь, а «Локомотив» в столичном дерби – 2:1. Важность набора этих трёх очков сложно переоценить, ведь динамовцы подтянулись к «Зениту» (до питерцев теперь два балла) и «Краснодару» (до «быков» теперь четыре балла). Словом, от «Динамо» исходит некая заявочка на то, что, возможно, команду рано многие списали со счетов в чемпионской гонке. Однако шансы «бело-голубых» взять золото всё же невысоки.

Кто станет чемпионом РПЛ

И кто же станет чемпионом России этой весной? Знаете, меня всё-таки не покидает ощущение того, что титул в шестой раз подряд достанется «Зениту». Да, в игре против «Спартака» команда Сергея Семака не показала по-настоящему чемпионской игры, но как раз этот неудовлетворительный результат должен стать для питерцев толчком – команда теперь ещё сильнее захочет доказать свою силу. А в том, что состав «Зенита» самый сильный в Премьер-лиге, сомневаться не приходится. В битве со «Спартаком» хорошо себя проявили новички, причём вышедший на замену Педро в обозримом будущем имеет все шансы стать звездой Премьер-лиги. Артур тоже в порядке, Клаудиньо и Вендел наверняка прибавят. А каков Марио Фернандес!

В общем, от «Зенита» весной можно смело ожидать прогресса от игры к игре и стабильных побед. А вот «Краснодар», такое впечатление, пока просто не дорос до борьбы за чемпионство на всей турнирной дистанции. И не стоит забывать, что весной на команду Ивича будет оказываться серьёзное давление, связанное с ожиданиями. Если делать прогноз, то я бы поставил на то, что туров так через пять «Краснодар» уже будет на расстоянии как минимум двух побед от «Зенита». В сторону отставания.

Что касается «Динамо», то у Лички всё же и близко нет такой широкой качественной обоймы, как у Семака в «Зените». К тому же некоторым игрокам основы «Динамо» свойственна нестабильность. Особенно это относится к Карраскалю. Колумбиец отлично провёл дерби с «Локо», но я сомневаюсь, что он сможет выдать всю весну на таком уровне. Впрочем, для «Динамо» финиш в топ-3 по итогам сезона будет успехом. За это «бело-голубые», скорее всего, и будут бороться.

Итак, я прогнозирую, что «Зенит» все равно будет чемпионом, хоть команда и огорчила своих фанатов на старте весны. А как считаете вы?

Александр Тихий