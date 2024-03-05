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Канчельскис: «Тюкавин — лучший российский нападающий»

05 Марта 2024 • 13:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

Эксперт назвал 21-летнего футболиста лучшим российским нападающим, который имеет все шансы уехать в Европу.

«Прямо сейчас Тюкавин — лучший российский форвард. Если не сбавит, то имеет все шансы уехать в Европу. У него хорошее чувство гола», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 24 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.  

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Динамо Москва Андрей Канчельскис Константин Тюкавин ещё теги

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