Канчельскис: «Тюкавин — лучший российский нападающий»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

Эксперт назвал 21-летнего футболиста лучшим российским нападающим, который имеет все шансы уехать в Европу.

«Прямо сейчас Тюкавин — лучший российский форвард. Если не сбавит, то имеет все шансы уехать в Европу. У него хорошее чувство гола», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 24 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.