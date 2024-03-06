Агент Карраскаля: «Хорхе может быть лучшим футболистом РПЛ»

Пабло Боселли, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, выразил мнение, что колумбиец способен быть лучшим игроком чемпионата России.

Напомним, Карраскаль был признан лучшим игроком матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Мы все знаем, что когда у Хорхе всё в порядке, он может быть лучшим футболистом лиги, тут никаких сомнений. Ему нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Боселли «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл за «Динамо» 16 матчей, в которых отдал две результативные передачи. В следующем 20-м туре РПЛ «бело-голубые» встретятся в «Ахматом». Начало этого матча запланировано на 19:00 по московскому времени.