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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков: «Для выхода на более высокий уровень «Динамо» нужен другой тренер»

06 Марта 2024 • 13:15 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Ахмат
09.03 19:00

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков считает, что для выхода на более высокий уровень «Динамо» необходимо сменить главного тренера команды Марцела Личку на другого специалиста.

По мнению эксперта, чешский наставник не способен прыгнуть выше своей головы.

«У него (Лички) есть свой уровень, в котором уже, в общем-то, не сомневаются. Но для выхода на более высокий уровень, на мой взгляд, им нужен другой специалист, более квалифицированный», — приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От первого «Краснодара» «бело-голубые» отстают на четыре балла.

Напомним, Личка возглавляет «Динамо» с лета прошлого года. Ранее он работал в «Оренбурге».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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nadezhda
06 Марта 2024 в 14:27
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