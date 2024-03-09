Семёнов: «Мы в первом тайме переигрывали «Динамо»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- До удаления у «Ахмата» были моменты. Почему их не удалось реализовать?

- Да, были моменты. В таких играх решают малейшие эпизоды. Надо было выжать из них хотя бы один гол. Было момента три-четыре. Очень сильно бы он помог, а так после удаления появилась нервозность.

- Насколько тяжело взаимодействовать с новым партнером, с учетом того, что «Динамо» очень быстро и коротко мяч водит? Сегодня с этим проблемы были?

- Нет, мне кажется, мы в первом тайме переигрывали «Динамо». По крайней мере, мне так показалось на поле. Взаимодействия в команде вроде в порядке. Ничего, добавим.

- Как вы видели момент со второй желтой карточкой Харина?

- Я думаю, весь стадион прекрасно видел, что он думал, что сейчас его ударят, и начал заваливаться. Ничего, это футбол, бывают ошибочки.

- Можно сказать, что он подвел команду, или все вместе проигрываете?

- Нет, все вместе проигрываем и выигрываем.