Семёнов: «Мы в первом тайме переигрывали «Динамо»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».
- До удаления у «Ахмата» были моменты. Почему их не удалось реализовать?
- Да, были моменты. В таких играх решают малейшие эпизоды. Надо было выжать из них хотя бы один гол. Было момента три-четыре. Очень сильно бы он помог, а так после удаления появилась нервозность.
- Насколько тяжело взаимодействовать с новым партнером, с учетом того, что «Динамо» очень быстро и коротко мяч водит? Сегодня с этим проблемы были?
- Нет, мне кажется, мы в первом тайме переигрывали «Динамо». По крайней мере, мне так показалось на поле. Взаимодействия в команде вроде в порядке. Ничего, добавим.
- Как вы видели момент со второй желтой карточкой Харина?
- Я думаю, весь стадион прекрасно видел, что он думал, что сейчас его ударят, и начал заваливаться. Ничего, это футбол, бывают ошибочки.
- Можно сказать, что он подвел команду, или все вместе проигрываете?
- Нет, все вместе проигрываем и выигрываем.
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