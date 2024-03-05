Силкин: «Динамо» могут не дать выиграть титул»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

Специалист отметил, что шансы «Динамо» на чемпионство в первую очередь зависят от того, как будут выступать конкуренты.

«Шансы на титул? Могут и не дать им этого сделать, конкуренты сильны», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ динамовцы занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на четыре очка. Отметим, что в последний раз «бело-голубые» становились чемпионами в 1976 году.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 9 марта против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.