Бальбуэна: «Динамо» настроено на победу

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о предстоящем матче против «Ахмата».

Как отметил игрок, каждый поединок является сложным, тем более «Ахмат» обладает хорошим подбором футболистов.

«Сегодня мы выйдем на игру и будем настроены на победу, чтобы взять три очка», — заявил Бальбуэна «Чемпионату».

Встреча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Ахматом» состоится сегодня, 9 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая пройдет на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в случае победы над «Ахматом» москвичи вплотную приблизятся к идущему на второй строчке «Краснодару».