Смолов: «Есть смысл бороться только за первое место, наша команда точно стала сильнее»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

По мнению футболиста, для того, чтобы бороться за первое место, команде необходимо на протяжении нескольких лет идти в лидерах чемпионата.

«Есть смысл бороться только за первое место, но наша команда точно стала сильнее. Ты вот в тройке и стремишься к чему-то большему. И вот на протяжении трёх или пяти сезонов это продолжается», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 19 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Отметим, что в последний раз «бело-голубые» становились чемпионами в 1976 году.