Гладилин: «У «Динамо» есть реальные шансы побороться за первое место»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, вчера, 3 марта, «бело-голубые» одолели «Локомотив» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ и сократили своё отставание от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» до четырёх очков.

По мнению Гладилина, «Динамо» можно считать реальным претендентом на чемпионский титул, так как нынешние лидеры чемпионата России «Краснодар» и «Зенит» не могут похвастать безупречной игрой.

«Если продолжат побеждать, то будут претендентами на чемпионство. Потому что все остальные будут терять очки», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 9 марта против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.