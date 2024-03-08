Смолов рассказал, в чём особенность Лички

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением о главном тренере своей команды Марцеле Личке.

Смолов отметил, что чешский специалист хорошо понимает русскую ментальность и общается с футболистами на равных.

«Он очень бегло говорит на русском, и как бы вообще не кажется, что он иностранец. Он точно хорошо чувствует и понимает ментальность россиян», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Личка возглавляет «Динамо» с лета прошлого года, ранее он работал в «Оренбурге».

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 9 марта, против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.